Дело о гибели подростков на Ладоге рассмотрит Верховный суд Карелии

Верховный суд назначил дату рассмотрения апелляций по уголовному делу о гибели на Ладожском озере трех подростков. Заседание назначено на 4 февраля.

Жалобы на приговор Питкярнтского суда подали и защита, и обвинение. Решение было вынесено 15 ноября 2019 года. Обвиняемый – 19-летний уроженец Сортавалы Андрей Жильцов, который был другом погибших подростков. Ему инкриминировалось убийство по неосторожности. Обвинение посчитало, что Жильцов, которому в момент трагедии было 17 лет, нарушил правила управления лодкой, что привело к ее опрокидыванию. Защита молодого человека полагала, что юноша не мог знать нормы и правила, установленные для судоводителей, а все произошедшее – несчастный случай.

Судья Ирина Прокофьева признала Андрея Жильцова виновным в причинении по неосторожности смерти двум и более лицам. Государственное обвинение требовало для молодого человека 2,5 года колонии-поселения. Но судья учла возраст обвиняемого на момент трагедии и приговорила Жильцова к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы. Сторона обвинения, в том числе родители одного из погибших подростков, посчитали это решение слишком мягким. Защита, настаивавшая на невиновности молодого человека, также не согласна с приговором.