Суд изменил приговор по делу о гибели детей на Ладожском озере

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор уроженцу Сортавалы Андрею Жильцову. Молодого человека обвиняли в причинении смерти по неосторожности: он управлял лодкой, которая перевернулась в Ладожском озере в июне 2017 года. В лодке находились пятеро подростков, трое из них погибли.

С решением суда первой инстанции были не согласны и сторона защиты, и сторона обвинения. Суд Питкяранты приговорил Жильцова к 1 году 9 месяцам ограничения свободы. Прокуратура и родители одного из погибших подростков требовали реального лишения свободы. Жильцов же настаивал на своей невиновности.

Портал «Петрозаводск говорит» подробно описывал доводы обеих сторон. Обвинение полагает, что 17-летний Андрей Жильцов, взяв на себя управление лодкой, должен был знать правила, установленные для судоводителей. Он же этими правилами пренебрег: резко повернул румпель лодки, из-за чего она перевернулась. Защита, в свою очередь, указывал, что несовершеннолетний Жильцов в момент трагедии не являлся и не мог являться судоводителем (это должностное лицо). Лодкой подростки управляли по очереди, судно было перегружено, а на Ладоге в тот день было волнение, что подтверждается свидетельскими показаниями.

Процесс сопровождался скандалами. Пострадавшие Алексеевы упрекали Жильцова в том, что он совершенно не сожалел о гибели своих друзей. Так, спустя несколько дней после трагедии Жильцовы участвовали в телепередаче «Пусть говорят». А в день вынесения приговора судом первой инстанции между отцом Жильцова и потерпевшим Алексеевым вспыхнул конфликт, который чуть не перерос в потасовку.



Противостояние продолжилось и в Верховном суде Карелии. Прокурор Питкярантского района Константин Жаринов обвинил молодого человека в равнодушии, а представитель потерпевших Владислав Стефанов назвал легкий приговор плевком в адрес пострадавших людей.

«Смерть трех человек, – она не условная, а реальная», – обратилась к суду мать одного из погибших ребят. Она рассказала о том, что спустя несколько дней после похорон Андрей Жильцов развлекался в компании сверстников, и это даже сняли на видео и выложили в интернет.

Отец молодого человека, который также участвовал в процессе, сообщил суду, что они неоднократно выражали соболезнование семьям погибших ребят.

«Врешь!» – выкрикнул ему потерпевший Алексеев.

Сторона защиты по-прежнему настаивала на том, что трагедия явилась результатом несчастного случая. Именно эту формулировку в суде озвучивал адвокат Сергей Чернов, который просил либо оправдать Жильцова, либо направить дело на повторное рассмотрение. Другой адвокат, Елена Аскерова, обратилась к практике и назвала несколько примеров, когда гибель на воде не приводила к возбуждению уголовных дел.

Сам Андрей Жильцов в очередной раз сказал, что тяжело пережил смерть своих друзей. Он также выразил недоумение, почему сторона обвинения так стремится лишить его свободы.

«Что я за человек такой, что общество надо оберегать от меня?» – задал он риторический вопрос.

В итоге Верховный суд Карелии постановил изменить приговор. 19-летний Андрей Жильцов приговорен к 2 годам лишения свободы условно.