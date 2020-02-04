В правительстве Карелии собирают деньги на похороны Сергея Прокопьева

4 февраля на условиях анонимности сотрудники администрации Главы РК рассказали, что объявлен сбор денег на похороны главы администрации Олонецкого района Сергея Прокопьева.

По их словам, сообщение о сборе средств пришло по внутренней почте. Деньги собирают и в Миннаце РК. При этом вносить строго определенную сумму никто не требует. Формально процесс сбора денег добровольный. Однако, жалуются люди, те, кто отказывается сдавать средства, вызывают недовольство со стороны руководителей. Чиновники говорят, что устали от дополнительных поборов: дело даже не в том, что им жалко 100 или 200 рублей, а неприятен сам принцип «обязаловки».

Пресс-секретарь Главы РК Марина Кабатюк подтвердила, что, действительно, 4 февраля начался сбор денег на похороны Сергея Прокопьева, который скоропостижно скончался 2 февраля. Она отметила, что многие в правительстве хорошо знали Прокопьева и работали с ним. По ее словам, сбор средств - «дело сугубо добровольное».

Кабатюк отметила, что многие сотрудники администрации Главы РК и Миннаца уже откликнулись на призыв о помощи.

Напомним, глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев оказался в эпицентре публичного скандала. Депутат олонецкого горсовета Нина Щербакова утверждала, что Прокопьев крайне неудачно выразился в адрес людей, недовольных работой чиновников. Приписываемая Прокопьеву фраза «была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся» вызвала негативную реакцию общественности. По словам Щербаковой, ее пытались убедить, чтобы она отказалась от своих слов, но она продолжала стоять на своем.

В суд на депутата горсовета подала администрация Олонецкого района. Щербакову пытались уличить во лжи. В январе 2020 года начался судебный процесс. Главу администрацию, который участвовал в процессе в качестве третьего лица, допросить не успели. В администрации Олонецкого района пока не приняли решение, будут ли там настаивать на рассмотрении иска.