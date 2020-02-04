Более 20 единиц техники вышли на борьбу со снегом в Петрозаводске

Снег в карельской столице в режиме нон-стоп сегодня убирают 22 единицы техники. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-служба городской администрации. По прогнозу погоды, метель не утихнет до вечера.

Жители Петрозаводска могут сообщать о ненадлежащей уборке во дворах в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по номеру: (814-2) 76-99-87, в городское управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ: (814-2) 70-61-21, а также в ЕДДС по номеру 051.