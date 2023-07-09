Подозреваемую в совершении преступления даму ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность неизвестной женщины. Она запечатлена на видеозаписи 3 июля текущего года, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские полагают, что эта дама может оказаться причастна к совершению имущественного преступления. Какого именно – они не уточняют.

При этом просят всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемой, сообщить сведения по телефону 8 953 545 37 48. Конфиденциальность позвонившим гарантируют. // фото: МВД Карелии