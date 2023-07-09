Пленника собственной бани освободили спасатели в карельском поселке

Вечером 8 июля житель поселка Соддер попал в прямом смысле слова в безвыходную ситуацию. Ему пришлось звонить в экстренные службы, рассказали в ОПС по Пряжинскому району.

Пожарные получили обращение с просьбой о помощи в 21:14 в субботу. Мужчина был в своей бане, у него сломался ключ прямо в замке, дверь заклинило.

Выйти сам он не смог и оказался в ловушке. Благо, сельчанин взял с собой сотовый телефон. Спасатели приехали по вызову и подручными средствами открыли дверь. // фото: www.freepik.com