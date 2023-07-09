Мужчина в Петрозаводске упал с моста в реку и погиб

Очевидцы 8 июля сообщили в экстренные службы, что мужчина прыгнул в Лососинку с Пименовского моста. Это произошло в 16:55 на улице Луначарского, сообщили в МЧС Карелии.

Трагедия попала в кадр камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». В кадре видно, как человек стоит рядом с перилами. Потом его увидели в реке.

На место ЧП выехали полицейские, спасатели и бригада скорой помощи. Но из воды выловили только тело. Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают.

На днях спасли другого мужчину, который тоже спрыгнул с моста в Лососинку. Он явно вел себя неадекватно. // фото: скриншот видео «Ситилинк»