Пропавшую накануне девочку нашли живой благодаря неравнодушным

Завершился розыск 13-летней девочки, которая пропала 7 июля в Петрозаводске. С ребенком все в порядке, сообщили в МВД Карелии.

- Ее местонахождение установили благодаря содействию неравнодушных граждан. В ближайшее время девочку передадут законным представителям,

- сказано в сообщении ведомства.

Напомним, юная горожанка ушла из дома вечером и не вернулась. Ориентировки распространили в СМИ и просили помочь в поисках.