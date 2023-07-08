08 июля 2023, 17:11
Пропавшую накануне девочку нашли живой благодаря неравнодушным
О завершении поисков ребенка сообщили петрозаводчанам в МВД Карелии.
Завершился розыск 13-летней девочки, которая пропала 7 июля в Петрозаводске. С ребенком все в порядке, сообщили в МВД Карелии.
- Ее местонахождение установили благодаря содействию неравнодушных граждан. В ближайшее время девочку передадут законным представителям,
- сказано в сообщении ведомства.
Напомним, юная горожанка ушла из дома вечером и не вернулась. Ориентировки распространили в СМИ и просили помочь в поисках.