08 июля 2023, 12:31
Пропавшую в Петрозаводске девочку-подростка ищут со вчерашнего вечера
Софья Румянцева ушла из дома и до сих пор не вернулась
Полиция в Петрозаводске разыскивает Софью Денисовну Румянцеву 2010 года рождения. Она ушла из дома вечером 7 июля, сообщили в МВД Карелии.
Девочка живет на Древлянке, исчезла примерно в 21:00 в пятницу. Она может быть в компаниях ровесников на улицах города, считают в полиции.
Софья была одета в черные штаны, зеленую толстовку, белые очки. Всех, имеющих информацию о ее местонахождении или видевших ее 7 июля и позднее, просят сообщить по телефонам: 89814058521, 8 8142 755000. // фото: МВД Карелии