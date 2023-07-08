Пропавшую в Петрозаводске девочку-подростка ищут со вчерашнего вечера

Полиция в Петрозаводске разыскивает Софью Денисовну Румянцеву 2010 года рождения. Она ушла из дома вечером 7 июля, сообщили в МВД Карелии.

Девочка живет на Древлянке, исчезла примерно в 21:00 в пятницу. Она может быть в компаниях ровесников на улицах города, считают в полиции.

Софья была одета в черные штаны, зеленую толстовку, белые очки. Всех, имеющих информацию о ее местонахождении или видевших ее 7 июля и позднее, просят сообщить по телефонам: 89814058521, 8 8142 755000. // фото: МВД Карелии