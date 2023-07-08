Машина петрозаводчанина безвозмездно уйдет государству - конфисковали

Жителя Петрозаводска признали виновным в управлении транспортным средством в пьяном виде. Причем нетрезвым за руль мужчина сел не впервые, ранее его уже наказывали административно за подобное нарушение, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Изначально водителя остановили инспекторы ДПС, но он отказался проходить освидетельствование на алкоголь. За это на мужчину составили протокол. Затем он снова попался пьяным за рулем, теперь возбудили уже уголовное дело, а машину арестовали.

Прионежский районный суд признал его виновным, приговорил к 200 часам обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Автомобиль оставили под арестом и конфискуют – то есть принудительно изымут и безвозмездно передадут в доход государства. // фото: www.freepik.com



