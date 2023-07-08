Перевалочный погрузчик едва не сгорел в Петрозаводске

Вечером 6 июля в Петрозаводске загорелся перевалочный погрузчик Liebherr LH35. Это было около 17:33, сообщили в группе пожарной части № 75 ВКонтакте.

Она охраняет от огня микрорайон Соломенное, именно там и случился пожар. Спасатели выехали на место ЧП и потушили пламя.

В результате возгорания был поврежден моторный отсек на площади два кв.м. В данный момент устанавливают причину пожара, виновного в нем и сумму ущерба. // фото: ПЧ № 75/ВКонтакте