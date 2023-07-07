Сегежанин едва не вынес кофе из магазина, но банки выпали из одежды

На днях сотрудники сетевого магазина в Сегеже увидели, как посетитель пытается совершить кражу. Они нажал тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Оказалось, 52-летний мужчина спрятал под одежду несколько банок кофе. Но когда пытался уйти, товар выпал и разбился. Оплачивать причиненный ущерб нарушитель отказался. Его задержали и доставили в полицию.

Позднее в том же магазине 50-летний местный житель попытался пронести через кассу неоплаченный алкоголь. Его тоже задержали и передали в полицию. // фото: Росгвардия