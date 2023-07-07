Яхта с людьми на борту перевернулась на Ладожском озере в Карелии

Яхта перевернулась в Ладожском озере, на борту были два человека. Это случилось 5 июля вечером, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Карелии.

Судно потерпело крушение из-за плохой погоды близ острова Сельтянмарьянсаари. К счастью, неподалеку проходила другая яхта, ее экипаж спас терпящих бедствие, никто не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции поводят проверку и устанавливаются обстоятельства произошедшего. // фото: www.freepik.com