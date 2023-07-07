Участники фестиваля в Карелии уничтожили мох почти на 4 млн рублей

Организаторы фестиваля «Ладога трофи» стали ответчиками по иску природоохранной прокуратуры Карелии. Дело будет рассматривать Василеостровский суд. С общественной организации «Офф-роуд-клуб» требуют взыскать ущерб за уничтоженный мох, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сусса иска составляет 3,8 миллиона рублей. Инцидент случился на фестивале в прошлом году. Организаторы должны были следить за сохранением карельской природы, но не сделали этого.

Однако лесов показал, что транспортные средства передвигались вне дорог, по прибрежной полосе озера, и уничтожили мох. Размер вреда природе оценили в 3 805 045 рублей. // фото: «Ладога Трофи | Автопутешествия по России» / ВКонтакте