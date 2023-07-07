Пропавшего без вести в Карелии жителя Петербурга могли убить

Следователи в Костомукше возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения Виталия Кожина. Молодой мужчина приехал в Карелию на заработки из Санкт-Петербурга, сообщили в СУ СКР по региону.

Виталия ищут с 9 мая, в этот день он ушел в сторону деревни Новое Юшкозеро в Калевальском районе и не вернулся. К поискам подключились полицейские, волонтеры.

На мужчину распространили ориентировку. Он плотного телосложения, ростом 178 сантиметров, с русыми волосами. Был одет в джинсы синего цвета и черную куртку. Всех, кто знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8-814-59-7-00-24. // фото: СУ СКР по региону