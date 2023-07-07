Еще один военнослужащий из Карелии погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Карелии погиб во время специальной военной операции. Романа Лапина не стало 3 июля, сообщили в администрации Лоухского района.

Боец жил в поселке Энгозеро, к родным он не вернется. Власти выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Напомним, на днях с погибшим на СВО десантником Игорем Маттиевым простились в Петрозаводске. // фото: администрация Лоухского района