07 июля 2023, 15:44
Еще один военнослужащий из Карелии погиб в зоне СВО
Уроженец Лоухского района Роман Лапин не вернется домой
Военнослужащий из Карелии погиб во время специальной военной операции. Романа Лапина не стало 3 июля, сообщили в администрации Лоухского района.
Боец жил в поселке Энгозеро, к родным он не вернется. Власти выразили глубокие соболезнования его родным и близким.
Напомним, на днях с погибшим на СВО десантником Игорем Маттиевым простились в Петрозаводске. // фото: администрация Лоухского района