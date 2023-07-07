Подозреваемого в совершении преступления ищут в Карелии

Дениса Збигнетовича Ясюкайтиса ищут в Карелии. Его подозревают в совершении имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска полагают, что мужчина 1979 года рождения может находиться на территории Беломорского района либо в Петрозаводске. Что именно он натворил, не рассказывают.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят сообщать по телефонам: 8 911 053 26 76, 8 921 623 92 45, 8 81437 511 69. Конфиденциальность позвонившим гарантируют. // фото: МВД Карелии