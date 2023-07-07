Петрозаводчан предупредили об извращенце в панамке

Мужчина в костюме Адама прячется в кустах в лесу и своим внешним видом пугает прохожих. Из одежды на мужчине панамка синего цвета. Об извращенце очевидцы рассказали Губернiя Daily.

При одном взгляде на него одной женщине стало страшно. Мужчина в неподобающем виде прячется в районе велосипедной дорожки недалеко от Центра кинологической службы МВД. // фото unsplash.com