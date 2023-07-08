Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Серьезная авария случилась 8 июля, в субботу, на 317-м километре федеральной трассы «Сортавала». Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП случилось в 11:50.

На территории Питкярантского района толкнулись Mitsubishi Pajero и FAW, это случилось на подъезде к поселку Леппясилта. В результате пострадали пятеро, в том числе трое детей.

На месте аварии работают инспекторы ДПС, они устанавливают обстоятельства инцидента. // фото, видео: ГИБДД Карелии