Петрозаводчанки хотели заработать на маркет-плейсе и лишились денег

Две жительницы Петрозаводска пострадали от мошенников в попытке заработать на известном маркет-плейсе. Они думали, что раскручивают площадку и продавцов и получат деньги, сообщили в МВД Карелии.

Обеих горожанок привлекли объявления, обещающие ежедневный высокий ежедневный доход, возможность работать удаленно несколько часов в день и выполнять несложных задания.

В частности, 25-летняя девушка на известном маркет-плейсе по указанию лжеработодателя лайкала понравившиеся товары, добавляла их в избранное, а потом выкупала.

Ей обещали ежедневно выплачивать комиссию и возвратить затраченные собственные средства. При этом деньги она переводила на счета физических лиц.

Выполнив все задания, комиссионных она так и не получила, но потеряла больше 240 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказалась 37-летняя жительница Петрозаводска. Она выполняла задания, которые присылали якобы официальные представители торговой площадки. Отмечала выбранные категории товаров, переводила деньги за их выкуп. В результате лишилась 150 тысяч рублей. // фото: www.freepik.com