Потерявшего сознание в турпоходе в Карелии малыша спасали на вертолете

Вечером 7 июля на озере в карельском лесу произошло несчастье. Туристы из Подмосковья были в походе, 5-летний ребенок упал и получил травму, рассказали в карельской поисково-спасательной службе.

Мальчик потерял сознание, ЧП случилось на лесном озере в Беломорском районе. Добраться туда по суше невозможно, пришлось задействлвать вертолет.

На место выехали спасатели из Петрозаводска, спецчасти МЧС Карелии. Ребенка эвакуировали на вертолете центра медицины катастроф и доставили в Республиканскую больницу имени Баранова. // фото: ГКУ «Карельская поисково-спасательная служба»/ВКонтакте