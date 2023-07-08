Двое погибли в машине с финскими номерами и двое тяжело ранены

Смертельное ДТП случилось 7 июля на 36-м километре автодороги «Южное полукольцо» А-120. Автомобиль с финскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, рассказали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СП» ВКонтакте.

Пока что неизвестно, кто был в серебристом Volkswagen Passat, зарегистрированном в Финляндии, рассказали в дорожной полиции 47news. Иномарка выехала на «встречку» и врезалась в Chery Tiggo под управлением 46-летнего петербуржца.

Погибли мужчина и женщина, которые находились в Volkswagen, на вид им 30-26 лет, личности устанавливают. Водителя Chery и его 19-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии, но оба живы.

На снимках с места аварии видно, что оба автомобиля сильно повреждены, практически разрушены.

Очевидцы в соцсетях пишут, что Volkswagen сильно петлял по проезжей части, со стороны водителя в салоне лежала бутылка водки. // фото: «ДТП-ЧП-СПб»/ВКонтакте