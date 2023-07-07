В Петрозаводске спасли мужчину, спрыгнувшего с моста в реку

Вечером 6 июля пожарные спасли молодого мужчину в центре столицы Карелии. В районе улиц Мерецкова – Антикайнена он прыгнул в Лососинку с моста.

Пожарные вытащили молодого человека из воды. Руководитель спасательной операции, начальник караула лейтенант внутренней службы Андрей Федоров рассказал, что когда молодого человека достали из воды, он был какой-то неадекватный.

Потерпевший все спрашивал, что случилось. Мужчину передали врачам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу. // фото unsplash.com