Появилось видео, как женщину спасали из болота в Петрозаводске

Опубликованы кадры спасательной операции в Петрозаводске. Ночью в районе улицы Сулажгорский Кирпичный завод молодая женщина решила срезать путь домой и угодила в болото. Она успела позвонить спасателям. Начались поиски.

Полицейские пытались отыскать ее, включив световые огни, используя сигналы на машине, а затем свисток. Женщина при этом была на связи и кричала в ответ, чтобы ее услышали.

Помощь пришла вовремя. Из топи виднелась голова. Полицейские протянули ей ветку и вытащили на берег. Пожарные вынесли женщину, ее осмотрели медики. // фото скриншот/ видео пресс-службы МВД по Карелии