Люди заблокированы в горящем бизнес-центре в Москве и молят о помощи

Несколько человек заблокированы в пылающем здании московского бизнес-центра. Они из-за дыма не могут выбраться из офисов на третьем этаже, передает Telegram-канал SHOT.

Люди кричат, зовут на помощь. Центр расположен на 3-й улице Ямского Поля. По предварительным данным, пострадали как минимум двое, они в тяжелом состоянии.

Пожарные спасли на данный момент 11 человек, один из них был на крыше. Здание продолжают обследовать, огонь тушат. // фото: pixabay.com