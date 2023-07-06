06 июля 2023, 20:05
Люди заблокированы в горящем бизнес-центре в Москве и молят о помощи
Несколько человек пострадали в ходе пожара, на месте ЧП работают спасатели
Несколько человек заблокированы в пылающем здании московского бизнес-центра. Они из-за дыма не могут выбраться из офисов на третьем этаже, передает Telegram-канал SHOT.
Люди кричат, зовут на помощь. Центр расположен на 3-й улице Ямского Поля. По предварительным данным, пострадали как минимум двое, они в тяжелом состоянии.
Пожарные спасли на данный момент 11 человек, один из них был на крыше. Здание продолжают обследовать, огонь тушат. // фото: pixabay.com