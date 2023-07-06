Водителя грузовика в Карелии обвиняют в краже древесины

Водителя грузовика в коммерческой организации в Медвежьегорском районе обвиняют в совершении крупной кражи. Следователи считают, что 44-летний мужчина похитил древесину на 259 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

Шофер перевозил лесоматериалы и имел доступ к лесозаготовительным делянкам. С июня по июль прошлого года он тайно вывез оттуда древесину и разгрузил по месту своего проживания. Лес мужчина намеревался использовать в личных целях.

Вину водитель не признал, но следователи считают ее доказанной. Они арестовали автомобиль и передали уголовное дело в суд. // фото: СУ СКР по региону