Иномарку с 3-летним ребенком за рулем остановили в Петрозаводске

Днем 6 июля на Пушкинской улице в Петрозаводске инспекторы ДПС остановили Hyundai. Водитель дал порулить трехлетнему сыну, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Иномарка привлекла внимание полицейского на улице Титова, а на Пушкинской автомобилисту велели заглушить мотор. На коленях у мужчины сидел мальчик и держался за руль. Нарушитель быстро пересадил малыша в детское кресло на переднем пассажирском сиденье.

В отношении водителя составили протоколы за нарушение правил перевозки детей и передачу управления машиной лицу без прав. Он заплатит штрафы в сумме трех и 30 тысяч рублей. Также сотрудники ГИБДД направят информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. // фото: ГИБДД Петрозаводска