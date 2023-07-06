Бизнесмен в Карелии украл миллионы на ремонте пожарных машин

Директор компании «Виктория»в Петрозаводске выполнял государственный оборонный заказ – ремонтировал пять пожарных машин. Цена контрактов составила 9,5 миллиона рублей. Из этих денег предприниматель украл 4,5 миллиона, сообщили в прокуратуре Карелии.

МЧС республики заключило договор с компанией в 2020 году. Бизнесмен выполнил только часть ремонта, а сэкономленные с помощью мошенничества деньги оставил себе.

Подсудимый уже возместил ущерб, он также заплатит штраф в сумме 200 тысяч рублей и проведет три года в колонии общего режима. // фото: Карельская пожарная дружина/ВКонтакте