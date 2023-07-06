Сильный пожар случился утром в дачном поселке, мог взорваться газ

Сегодня утром в СНТ «Мичуринец» случился пожар. С огнем боролись 11 спасателей на трех автоцистернах, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» ВКонтакте.

Они выехали на место ЧП в 08:11 в четверг, горели хозяйственные постройки на улицах Радужная и Малиновая. Огонь уничтожило две бани, два сарая и две теплицы.



К счастью, спасатели успели вынести на улицу газовый баллон и не допустили распространения огня на соседние дома. Пожар потушили в 09:20. // фото: ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»/ВКонтакте