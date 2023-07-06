Лесных пожаров в этом сезоне в Карелии случилось вдвое больше

Ни одного пожара в лесах Карелии не зарегистрировали за минувшие два дня. При этом в целом леса горят чаще, чем в прошлом сезоне, констатировали в минприроды РК.

Так, в лесах региона на данный момент зарегистрировали 84 пожара, их общая площадь составляет 328 гектаров. В прошлом году на эту дату было зафиксировано 39 лесных пожаров на общей площади 96,3 гектара.

Средняя площадь одного лесного пожара по состоянию на 6 июля составляет 3,9 гектара, это ниже средней за предыдущие 5 лет (7,8 гектара).

Подавляющее большинство возгораний в этом году ликвидируют в первые же сутки - 97,6 процента. // фото: freepik.com