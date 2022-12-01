01 декабря 2022, 16:37
Подозреваемого в совершении преступления ищут в Петрозаводске
Сотрудники полиции просят горожан присмотреться к этому мужчине
Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Сергея Владимировича Сергеева. Его подозревают в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.
О каком именно преступлении идет речь, правоохранители не сообщили, но упомянули, что оно имущественное. Сергей Сергеев родился в 1969 году, он выглядит вот так.
Всех, кто обладает какими-то значимыми сведениями об этом мужчине, просят сообщать по номерам: 8 911 415 25 87, 8814 2 739154. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии