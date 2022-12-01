Гендиректор в Карелии неправильно потратил субсидию и пошел под суд

Генеральный директор коммерческой организации в Медвежьегорском районе стал фигурантом уголовного дела о хищении с использованием служебного положения. Он не так потратил выделенные государством деньги, сообщили в прокуратуре Карелии.

Предприниматель получил грант на создание туристического бизнеса. Ему выделили субсидию в сумме 500 тысяч рублей. В прошлом году гендиректор предоставил органам фиктивные документы. Из них следовало, что на эти деньги он приобрел имущество.

На самом деле он купил его еще до получения гранта, а деньги потратил на другие цели. Бюджету Медвежьегорского района был причинен ущерб, возбудили уголовное дело. Его направили в суд и рассмотрят по существу. //фото: pixabay.com