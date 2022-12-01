Двое выпивали в баре, потом один ударил другого и забрал деньги

Мужчины проводили вечер в баре на Перевалке, оба выпивали. Между собой они не были знакомы. На улице один ограбил другого, сообщили в МВД Карелии.

Когда под утро клиенты заведения отправились по домам, один на улице ударил другого и отобрал кошелек. Потерпевший рассказал полицейским, что лишился 50 тысяч рублей.

Сегодня утром 35-летнено подозреваемого задержали и доставили в полицию, тот признался, что потратил деньги на спиртное. Возбуждено уголовное дело о грабеже. // фото: freepik.com