01 декабря 2022, 15:36
Двое выпивали в баре, потом один ударил другого и забрал деньги
Пьяный грабеж на Перевалке раскрыли оперативники
Мужчины проводили вечер в баре на Перевалке, оба выпивали. Между собой они не были знакомы. На улице один ограбил другого, сообщили в МВД Карелии.
Когда под утро клиенты заведения отправились по домам, один на улице ударил другого и отобрал кошелек. Потерпевший рассказал полицейским, что лишился 50 тысяч рублей.
Сегодня утром 35-летнено подозреваемого задержали и доставили в полицию, тот признался, что потратил деньги на спиртное. Возбуждено уголовное дело о грабеже. // фото: freepik.com