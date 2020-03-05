05 марта 2020, 17:53
Подозреваемая в краже женщина разыскивается в Петрозаводске
Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
На сайте МВД по республике Карелия размещено очередное сообщение о розыске женщины подозреваемой в совершении преступления.
Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение женщины, запечатленной на записях камер видеонаблюдения. Она может быть причастна к совершению кражи в одном из торговых центров Петрозаводска,
– говорится в сообщении.
Информацию правоохранительные органы просят сообщать по телефону: +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.