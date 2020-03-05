05 марта 2020, 17:53
Происшествия

Подозреваемая в краже женщина разыскивается в Петрозаводске

Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан

На сайте МВД по республике Карелия размещено очередное сообщение о розыске женщины подозреваемой в совершении преступления.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение женщины, запечатленной на записях камер видеонаблюдения. Она может быть причастна к совершению кражи в одном из торговых центров Петрозаводска,

– говорится в сообщении.

Информацию правоохранительные органы просят сообщать по телефону: +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.

 

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