Житель Карелии стал свидетелем убийства и получил угрозы расправы

В Лоухском районе суд признал виновным 18-летнего местного жителя в высказывании угрозы убийством в отношении его родного дяди. Мужчина стал свидетелем того, как его племянник до смерти избил человека, сообщает республиканская прокуратура.

Следствие установило, что в июне 2019 года обвиняемый, будучи сильно пьяным, избил своего родственника. От полученных травм 55-летний мужчина умер. На следующее утро молодой человек вынес тело в расположенное недалеко от дома болото и скрыл под ветками. Полицейские нашли труп спустя две недели после убийства, работая над заявлением дочерей погибшего об исчезновении их отца.

За совершение убийства мужчину осудили в 2019 году.

В ходе следствия выяснилось, что после убийства молодой человек неоднократно высказывал угрозы физической расправы в адрес его родного дяди, ставшего свидетелем трагедии. Ранее племянник уже избивал дядю, поэтому угрозы тот воспринял, как реальные. Вплоть до заключения убийцы под стражу мужчина скрывался в лесной избушке, опасаясь за свою жизнь. Позже он дал показания против племянника.

В соответствии с позицией государственного обвинителя судья по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.