Подготовка к отопительному сезону обойдется в 1 млрд 300 млн рублей

В региональном бюджете на ремонт сетей и улучшение качества теплоснабжения предусмотрели 1 миллиард 300 миллионов рублей. Об этом на заседании правительства Карелии 27 июня сообщил глава Минстроя РК Виктор Россыпнов.

Он также рассказал, что прошлый отопительный сезон прошел без чрезвычайных происшествий. При этом снизилось количество аварий – было на 80 меньше. В среднем на устранение аварии уходило немногим более шести часов.

Министр также отметил, что аварии в основном происходят на сетях. Именно поэтому акцент при подготовке к следующему сезону делают на замене старых труб. // фото: pixabay.com