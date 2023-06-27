В России займутся разработкой аналога препарата Spinraza

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в открытии лаборатории Spinraza в Балтийском федеральном университете им. Канта. На ее базе планируют разработать отечественный аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), а также оригинальные и импортозамещающие ингредиенты для косметической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Правительство России всесторонне поддерживает и развивает вузовскую науку. Благодаря программе «Приоритет 2030» БФУ им. Канта получил финансирование в размере порядка 1 млрд руб. Инжиниринговый центр «Биофарма» стал пятой лабораторией вуза в рамках этой программы. Он будет заниматься разработкой лекарств для лечения редких заболеваний,

- заявил Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, на создание лаборатории по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина в 2022 году было выделено более 70 млрд рублей.

Отметим, что в кампусе БФУ им. Канта будут сосредоточены три крупных кластерных блока: Биомед, Институт высоких технологий и Высшая школа философии и социальных наук. Также, помимо жилых помещений, здесь будут коворкинги для подготовки к учебе, по творческим и социальным проектам. Для отдыха и спорта в кампусе обустроят парк и спортивный комплекс.