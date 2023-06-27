Узнали, какую одежду этим летом стоит отправить в дальний шкаф
Стилист, дизайнер, создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова рассказала о том, что этим летом решительно не в моде. Об этом написала «Газета.Ru».
Из моды к лету-2023 вышли:
- короткие шорты — цветные и с цветочным принтом;
- шифоновые блузки в цветочек из искусственных тканей;
- платья с обилием акцентов в виде цветочков и рюш;
- классические укороченные жакеты, едва застёгивающиеся в зоне декольте;
- юбки-карандаши до колена;
- обтягивающие брюки.
Что носить:
- широкие джинсы с низкой или средней посадкой;
- брюки карго;
- однотонные асимметричные платья;
- приталенные жакеты;
- пиджаки «с мужского плеча»;
- базовые джинсы Mom с высокой посадкой;
- рваные джинсы в голубом цвете;
- рубашки и блузки из шелка, хлопка, льна и вискозы;
- льняные брюки палаццо;
- шёлковые из хорошей натуральной костюмной ткани.
Юбку-карандаш длиной до колен, по мнению Фаттаховой, можно заменить на более удлинённую — до середины икры. // Фото:
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