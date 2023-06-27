Узнали, какую одежду этим летом стоит отправить в дальний шкаф

Стилист, дизайнер, создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова рассказала о том, что этим летом решительно не в моде. Об этом написала «Газета.Ru».

Из моды к лету-2023 вышли:

- короткие шорты — цветные и с цветочным принтом;

- шифоновые блузки в цветочек из искусственных тканей;

- платья с обилием акцентов в виде цветочков и рюш;

- классические укороченные жакеты, едва застёгивающиеся в зоне декольте;

- юбки-карандаши до колена;

- обтягивающие брюки.

Что носить:

- широкие джинсы с низкой или средней посадкой;

- брюки карго;

- однотонные асимметричные платья;

- приталенные жакеты;

- пиджаки «с мужского плеча»;

- базовые джинсы Mom с высокой посадкой;

- рваные джинсы в голубом цвете;

- рубашки и блузки из шелка, хлопка, льна и вискозы;

- льняные брюки палаццо;

- шёлковые из хорошей натуральной костюмной ткани.

Юбку-карандаш длиной до колен, по мнению Фаттаховой, можно заменить на более удлинённую — до середины икры. // Фото:

lookstudio / Freepik