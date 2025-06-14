Подгнивший тополь угрожает дому в Петрозаводске

Петрозаводчане переживают, что до их проблемы с аварийным тополем никому кроме них, больше нет дела.

Высокое дерево огородили лентой, но на этом все меры по предупреждению возможного падения, закончились. Дерево так и стоит на своем месте, временами теряя ветки.

Вот и сейчас одна ветка обломилась и повисла на проводах. Жильцы дома № 29 на улице Державина уже отчаялись. Страшное дерево они стараются обходить стороной.

«По улице Державина дом 29 аварийный тополь, давно был огражден лентой, но так и остался разрушаться и гнить. Под деревом часто гуляют дети, жильцы вынуждены обходить дом вокруг, ради своей безопасности. Неоднократные попытки обратиться не увенчались успехом. Ветви падают после каждого ветра, сейчас огромная ветка висит на проводах. Никому нет дела. Пока не произойдет беда! Как и с сосульками. Только потом спохватятся. Страшно за детей!» - написали горожане в сообществе «Подслушано в Птз». © «Петрозаводск говорит»