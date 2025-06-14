Иномарка сбила доставщика еды на перекрестке в Петрозаводске

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой в столице Карелии очередное ДТП. Момент столкновения запечатлела камера наблюдения, запись аварии выложил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Водитель легкового автомобиля попытался развернуться, но маневр привел к столкновению с доставщиком еды.

Двухколесное транспортное средство от столкновения рухнуло вместе с курьером и продуктами на асфальт, курьер лишь несколько раз развел руками. Собрать рассыпавшиеся товары ему помог водитель и проходившая рядом женщина. © «Петрозаводск говорит»