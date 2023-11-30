30 ноября 2023, 08:00
Подари тепло тем, кто в нем нуждается
Социальный центр «Попечение» приглашает горожан принять участие в традиционных рождественских акциях
В преддверии самых добрых праздников социальный центр «Попечение» проводит свои традиционные благотворительные акции.
Поговорили об этом с руководителем центра Анной Ефимовой.
Социальный Центр «Попечение» создан в 2006 году при Екатерининском храме по благословению Митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила.
Благотворительная организация помогает социально-незащищенным слоям населения: бездомным, осужденным, многодетным семьям, выпускникам детских домов, семьям в тяжелой жизненной ситуации. // Фото: Александр Лычагин.