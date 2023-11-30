Опасный балкон закрыли и опломбировали в Надвоицах

Жители одного из домов в Надвоицах Сегежского района устали подвергаться опасности и обратились в Госкомитет Карелии по жилищному надзору. Ситуация действительно была угрожающей, признали в ведомстве.

Дело в том, что балкон в доме № 2А по улице Спиридонова является аварийным. Инспектор провел обследование и выяснил, что конструкция опасна для жизни.

Обслуживающей дом управляющей компании выдали предписание о необходимости принять срочные меры. В итоге вход на балкон закрыли и опломбировали. Его пока не отремонтировали, но составили смету на ремонт. // фото: nikitabuida / freepik.com