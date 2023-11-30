30 ноября 2023, 07:17
Общество

Выяснилось, сколько петрозаводчан встретят Новый год на работе

Исследование показало, как будут отмечать жители карельской столицы в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь не для всех жителей Петрозаводска станет праздничной. Каждый 11-й будет работать, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса поиск работы SuperJob.

При этом 8 из 10 петрозаводчан останутся праздновать дома с родственниками. В других городах и странах будут отмечать праздник пять процентов опрошенных.

На дачу либо в деревню поедут в новогоднюю ночь по два процента горожан. Столько же встретят Новый год на улице, на турбазах либо за границей. // фото: Gpointstudio/ freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
новый год