30 ноября 2023, 07:17
Выяснилось, сколько петрозаводчан встретят Новый год на работе
Исследование показало, как будут отмечать жители карельской столицы в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь не для всех жителей Петрозаводска станет праздничной. Каждый 11-й будет работать, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса поиск работы SuperJob.
При этом 8 из 10 петрозаводчан останутся праздновать дома с родственниками. В других городах и странах будут отмечать праздник пять процентов опрошенных.
На дачу либо в деревню поедут в новогоднюю ночь по два процента горожан. Столько же встретят Новый год на улице, на турбазах либо за границей. // фото: Gpointstudio/ freepik.com