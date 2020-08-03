Под Петрозаводском пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим

Вечером 2 августа в Прионежском районе произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, в 18:21 на шестом километре дороги «Подъезд к Петрозаводску» 42-летний водитель автомобиля «Киа Рио», будучи пьяным, совершил наезд на остановившийся автомобиль «Дэу Матиз». От удара «Матиз» наехал на прицеп другой машины.

В результате происшествия травмы получила 69-летняя пассажирка «Матиза». Женщине была оказана медицинская помощь.