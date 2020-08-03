Серьезный пожар произошел под Петрозаводском

Вчера утром в 8 часов 6 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в деревне Косалма горит двухэтажный деревянный частный дом. Об этом нашему порталу сообщил источник, близкий к МЧС по РК.

Когда, преодолев значительное расстояние, на место происшествия прибыли пожарные из поселка Мелиоративный, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Стало ясно, что своими малочисленными силами поселковым пожарным не справиться. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия выехали дополнительно четыре пожарных расчета из Петрозаводска.

Установив две мотопомпы и одну пожарную автоцистерну на озеро Кончезеро, брандмейстеры обеспечили бесперебойную подачу воды и в течение 20 минут сумели остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП строение дома, принадлежащего жителю Санкт-Петербурга, было значительно повреждено огнем.

По какой причине произошел пожар и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.

В общей сложности для ликвидации этого серьезного возгорания было привлечено 23 пожарных и было задействовано восемь единиц пожарной и специальной техники.