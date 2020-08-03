Труп обнаружили в квартире в Карелии

В субботу, 1 августа, в 13 часов 18 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Олонца поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, в которой пожилой мужчина долго не открывает дверь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасении подтвердились. Хозяин жилья был мертв.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.