В Карелии двое юношей пострадали по вине пьяной девушки-водителя

В районе 2:30 ночи 1 августа в Калевальском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, на 125-м километре дороги «Кола»-Калевала-Лонка 21-летняя девушка-водитель автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель была пьяна, прав у нее не было.

В аварии пострадали два человека - юноши возрастом 17 и 19 лет.