03 августа 2020, 07:58
В Карелии двое юношей пострадали по вине пьяной девушки-водителя
Аварию на севере республики устроила молодая автомобилистка без прав
В районе 2:30 ночи 1 августа в Калевальском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, на 125-м километре дороги «Кола»-Калевала-Лонка 21-летняя девушка-водитель автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель была пьяна, прав у нее не было.
В аварии пострадали два человека - юноши возрастом 17 и 19 лет.