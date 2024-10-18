18 октября 2024, 19:38
Общество

Под Петрозаводском простились с погибшим на СВО бойцом

Рядовой Игорь Мюллярь был похоронен в Прионежском районе

В Карелии сегодня прошла церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

В Прионежье был похоронен рядовой Игорь Мюллярь. Проститься с военным пришли его родные и близкие.

Власти района выразили соболезнования родственникам погибшего на СВО бойца. // Фото со страницы Григория Шемета, vk.com

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Метки: 
Прионежский район
Григорий Шемет
игорь мюллярь
СВО
военный
прощание
новости Карелии