18 октября 2024, 19:38
Под Петрозаводском простились с погибшим на СВО бойцом
Рядовой Игорь Мюллярь был похоронен в Прионежском районе
В Карелии сегодня прошла церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
В Прионежье был похоронен рядовой Игорь Мюллярь. Проститься с военным пришли его родные и близкие.
Власти района выразили соболезнования родственникам погибшего на СВО бойца. // Фото со страницы Григория Шемета, vk.com