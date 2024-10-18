Под Петрозаводском простились с погибшим на СВО бойцом

В Карелии сегодня прошла церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

В Прионежье был похоронен рядовой Игорь Мюллярь. Проститься с военным пришли его родные и близкие.

Власти района выразили соболезнования родственникам погибшего на СВО бойца. // Фото со страницы Григория Шемета, vk.com