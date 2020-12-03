Под Петрозаводском обокрали дачу

В полицию Прионежского района обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то забрался в принадлежащую ему хозпостройку на дачном участке. Пропали два шуруповерта и воздушный компрессор стоимостью около 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний мужчина. Он признался, что приехал в дачный кооператив специально, чтобы что-нибудь украсть. В бытовке он сбил замок, забрался в строение и похитил вещи. Украденное планировал продать, но не успел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото vnnews.ru