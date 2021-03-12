Под Петрозаводском на Онежском озере спасли трех мужчин

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы эвакуировали трех мужчин со льда Онежского озера. Об этом сообщается на страничке КРПСС в соцсети.

Инцидент произошел 7 марта в восьми километрах южнее Сайнаволока. Снегоход, на котором передвигались люди, застрял в промоине.

На место происшествия выехали четыре сотрудника Петрозаводского поисково-спасательного отряда, были использованы две единицы техники. Мужчины были эвакуированы в Петрозаводск. Фото twimg.com